Какви опасности крие една от най-бързо разпространяващите се дроги сред младежите - „друсан чай“ и как действа този химически коктейл върху мозъка и тялото? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира основателят на терапетвична общност Пламен Йотински.

Той обясни, че употребата на веществото води до изключително бързо пристрастяване. По думите му зависимостта може да се развие толкова силно, че дори хора, употребяващи други тежки наркотици, да ги заменят с него. Той посочи, че никой не знае какво има във всяка една дозировка, освен този, който я е приготвил.

Малолетните деца - новата мишена на наркодилърите

Според него проблемът се задълбочава от лесния достъп до информация в интернет, както и от незнание сред младите хора. „Когато информацията не е канализирана, не е дадена по правилния начин от правилните хора, които знаят как да я поднесат, тя е проблем”, коментира той.

По думите му все повече родители, учители и треньори търсят помощ и съвет как да предпазят децата от употребата на наркотични вещества. Йотински подчерта, че важна роля има и личната отговорност, както и активният разговор с младите хора за рисковете от наркотиците.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова