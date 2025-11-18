Полусинтетичните наркотици се оказват най-масовите сред българските младежи. Доскоро се притеснявахме за тийнейджърите, но в таргет групата на дилърите вече попадат и малолетните. Наркотици вече се съдържат в курабийки, желирани бонбони, чипсове, кексове, близалки. Голям хит е веществото 7OH - опиат, който се пласира в сладолед.

Темата за разпространението и превенцията от наркотична употреба сред децата коментира собственикът на Център за лечение и рехабилитация на зависими - Пламен Йотински, в предаването „Социална мрежа”.

Според него имплантирането на наркотични вещества от всякакъв род в хранителни продукти, в течности, в текстил не е новост.

Йотински обясни още, че хора с познания по химия успяват да внедрят вещества в различни продукти, които след това се пречистват и употребяват. Така до децата достигат стоки, за които не може да се търси вина у тях, че са ги консумирали.

"Един обикновен производител или продавач на сладолед никога не би предложил свободно продукт с наркотично съдържание – тези стоки се разпространяват от ръка на ръка, по ъглите, по нестандартни начини", уточнява специалистът.

Според него младите хора не се увличат заради атрактивните опаковки, а защото виждат, че техни връстници употребяват съответния продукт.

Йотински обръща внимание, че превантивните кампании не са достатъчни, а именно от властимащите зависи тяхното провеждане.

„За хората, които таргетират деца, те не са деца, а потребители“, коментира той. Организациите и лицата, които дават наркотици на малолетни, според него са лишени от социална функция и морален компас.

Експертът подчертава, че истинската помощ може да се намери в болниците, а не в т.нар. „антидетокс“ центрове, които често обещават бързи решения без реална медицинска подкрепа.

Сред основните грешки, които допускат всички отговорни по казуса, са „заповеди, бездействие, прекалена свободия“, които оставят децата без защита.

Редактор: Ралица Атанасова