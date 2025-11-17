Рязкото намаляване на помощта за развитие от големите държави-донори може да доведе до 22,6 милиона допълнителни жертви в по-бедните страни до 2030 г., предупреждава ново изследване на Барселонския институт за глобално здраве, цитирано от "Ройтерс". Сред тях се очаква да бъдат и 5,4 милиона деца под петгодишна възраст.

Предупреждението идва на фона на факта, че САЩ, Великобритания, Германия и Франция за първи път от близо три десетилетия съкратиха помощта си за "развитие" – и планират още до края на 2025 г. Според анализа тези тенденции могат да заличат постигнатия през последните десетилетия напредък в глобалното здравеопазване и борбата с бедността.

Докладът на Глобалния център оценява данни от 93 държави с ниски и средни доходи, за да прогнозира ефекта от допълнителните съкращения на официалната помощ за развитие (ODA) през 2025 г. – след вече значителни намаления през последните пет години.

Изследването обобщава, че масивно орязване на помощта – до 25% в най-бедните страни и до 28% в държавите от Субсахарска Африка – може да доведе до 22,6 млн. допълнителни смъртни случая до 2030 г. Дори по-умерен сценарий предвижда 9,4 млн. предотвратими смъртни случаи, включително 2,5 млн. деца под пет години.

Експерти по човешки права и развитие предупреждават, че политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп за съкращаване и преструктуриране на USAID – тенденция, наблюдавана и в други държави – ще увеличат броя на предотвратимите жертви.

Новото проучване стъпва върху предишен анализ, публикуван през юни в списание The Lancet, който прогнозира, че дълбоки съкращения на USAID могат да причинят над 14 млн. допълнителни смъртни случая до 2030 г. Настоящият доклад отбелязва, че ако САЩ, Великобритания, Германия и Франция продължат със съкращенията и през 2025 г., това ще е първият случай, в който всички четири държави намаляват помощта си две поредни години.

