Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това беше възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.

Фон дер Лайен постави ключовите за Европа проблеми и горещи точки и възможните решения. Председателят на ЕК постави акцент върху отбраната и сигурността на Европа, войната в Украйна и Ивицата Газа, а също така и икономическите предизвикателства пред Стария континент - конкурентоспособността и производството, работните места, единният пазар, инвестициите в технологиите, чистата енергия, автомобилостроенето. Други теми, на които тя отдели внимание, бяха социалната сигурност на гражданите, цените на жилищата, висококачествената храна, научните изследвания, а също така и въпроси като миграцията, трафикът на хора, дезинформацията, проблемите с неограничения достъп до социалните мрежи и рискът за децата. Сред акцентите беше и отношенията на Съюза със САЩ и митата.

Две групи в ЕП подготвят нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

♦ Стартът беше даден от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в 10 ч. българско време.

Тя заяви: „В тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота и решителност”. От Европа, която поема отговорност за своята сигурност, Европа, която позволява на бизнеса да работи по-лесно. Европа, която е по-справедлива за всички, застъпваща се за демократичните ценности.”

„В днешно време имаме чувството, че света гори с агресията на Русия в Украйна, ужасяващата ситуация в Газа и Близкия Изток”, посочи Мецола.

►Речта на Урсула фон дер Лайен

„Европа е в битка, битка за континент, който е цял, в мир, битка за свободна и независима Европа, за ценности и демокрация, за свобода и възможност ние да решаваме нашата съдба. Това е битка за нашето бъдеще.” С тези думи Урсула фон дер Лайен започна речта си.

Тя каза, че не можем да пренебрегваме трудностите, пред които европейците се изправят всеки ден – "те усещат как нещата стават по-трудни, работят по-трудно и усърдно, усещат последствията от глобалните кризи, как скоростта на промяната засягат техните животи и кариери".

„Европейците се притесняват от безкрайната спирала, която наблюдават по новините – от съкрушителните сцени в Газа, до неуморната руска атака срещу Украйна”, допълни тя.

По нейни думи е време, в нов дневен ред на сила, Европа да изгради себе си, да се бори за своето място в света, в който много сили са открито враждебни към континента.

„Трябва да се издигне нова Европа”, заяви тя.

Фон дер Лайен каза, че мисията на Европейския съюз е да може да се грижи за отбраната и сигурността на континента, „да поемем контрол върху технологиите и енергиите, които ще задвижват нашите икономики”, „да решаваме какви общества и демокрации искаме, да бъдем отворени към света и да избираме партньорства със сюъзници”.

Тя посочи, че основният въпрос е "дали Европа има куража да се бори, дали имаме единството и усета за спешност в действията ни, политическа воля и умения да правим компромиси или да се боричкаме помежду ни и да се парализираме от нашите разделения”.

Фон дер Лайен заяви, че нейният избор е да говори с послание за единство между държавите членки, европейските институции, единство между проевропейските демократични сили в този парламент.

♦ Войната в Украйна

Председателят на Европейската комисия разказа историята на украинското момче Саша, което след руски обстрел, е изпратено заедно с майка си в лагер за филтриране. Оттам е трябвало да бъде изпратено да живее в руско семейство, но е спасено от своята баба Людмила. Саша и Людмила присъстваха в залата по време на речта на Фон дер Лайен. След разказа за тяхната съдба, евродепутатите се изправиха на крака с аплодисметни. Саша и Людмила продължават да търсят майката на момчето.

„Има десетки хиляди още украински деца, чиято съдба е неизвестна. Ние трябва да сме там – за украинските деца”, заяви тя.

Фон дер Лайен обяви, че ще бъде домакин на срещата на върха на Международната коалиция за завръщане на украински деца.

„Всяко дете трябва да бъде върнато”, заяви тя.

Тя заяви, че войната в Украйна трябва да приключи със справедлив и дълготраен мир за страната, а „свободата на Украйна е свободата на Европа”.

Фон дер Лайен акцентира на атаките на Русия в Украйна, при които загиват цивилни. Също така изрази пълна солидарност с Полша, след като руски дронове бяха засечени във въздушното пространство на страната.

„Посланието на Путин е ясно. И нашият отговор също трябва да е ясен. Нуждаем се от по-голям натиск върху Русия, за да седне на преговорната маса. Нуждаем се от повече санкции. В момента работим по 19-ия пакет в координация с нашите партньори. Разглеждаме възможностите за по-бързо премахване на руските изкопаеми горива. Нуждаем се от повече подкрепа за Украйна. Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа - близо 170 млрд. евро финансова и военна подкрепа. И още ще бъде необходима”, заяви тя.

Фон дер Лайен посочи, че ЕС трябва да работи по ново решение за финансиране на Украйна с използване на руските активи. Със средствата от тези активи можем да дадем заем на Украйна. Страната ще плаща само заема, когато Русия плати за репарациите.

Тя заяви, че ЕС ще предложи нова програма – Качествено предимство във войските, което ще подпомогне украинските въоръжени сили. И подчерта, че Съюзът трябва да подпомогне Украйна при войната с дронове, която се води на фронта.

Председателят на Европейската комисия обяви, че блокът ще създаде партньорство за дронови технологии с Украйна, финансиран чрез заем от 6 милиарда евро от Инициативата за ускорено финансиране (ERA), водена от Г-7.

„Украйна има изобретателността. Това, от което се нуждае, е мащаб. И заедно можем да ѝ го предоставим: за да запази Украйна своето предимство и Европа да укрепи своите собствени способности“, каза още тя.

Председателят на ЕК посочи, че са мобилизирани 800 млрд.евро за сигурност и отбрана, включително и програмата SAFE - 150 млрд.евро, в която са се включили 19 държави.

Фон дер Лайен подчерта, че миналата седмица 26 държави от Коалицията на желаещите са заявили готовност да изпратят мироопазващи сили в Украйна или да участват финансово в гарантирането на примирие.

Тя заяви, че ще бъде представена пътна карта за задвижване на проектите в отбранителната индустрия.

♦ Войната в Ивицата Газа

Фон дер Лайен говори и за войната в Ивицата Газа.

„Случващото се в Газа разтърси съзнанието на целия свят. Хора, убити докато се молят за храна, майки, държащи безжизнени бебета. Тези гледки са катастрофални. Затова моето послание е – Причиненият от човек глад никога не може да бъде оръжие в една война. В името на хората, на живота, това трябва да спре”, заяви тя.

„Това е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Видяхме финансовото задушаване на палестинската администрация. Видяхме плановете за проект за селище в така наречената зона Е1 на Западния бряг, което по същество би откъснало окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Видяхме действията и изявленията на най-екстремистките министри в израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави. Ние не можем да позволим това да се случва“, подчерта председателката на ЕК.

Тя заяви, че Европа оказва финансова помощ и хуманитарна подкрепа за палестинското население, но трябва да работи повече за разрешаването на конфликта и да насърчава и държавите в тази посока.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на ЕП.

"Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем“ (центърът в Израел в памет на жертвите на Холокоста)“, заяви тя.

Фон дер Лайен допълни, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг.

„И също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои хора“, подчерта Фон дер Лайен.

Тя посочи, че следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа.

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на "Хамас" разтърсиха нацията из основи. Заложниците са държани в плен от терористите на "Хамас" повече от 700 дни след 7 октомври 2023 г. Това са 700 дни на болка и страдание. Никога няма да има място за "Хамас" – нито сега, нито в бъдеще. Защото те са терористи, които искат да унищожат Израел. И те също така тероризират собствения си народ“, подчерта Фон дер Лайен.

„Целта на Европа винаги е била една и съща. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ. И че трябва да има незабавно прекратяване на огъня“, заяви тя. И допълни, че единственият реалистичен план за мир се основава на двудържавния модел - "със сигурен Израел и надеждна палестинска власт, и премахване на "Хамас"".

♦ Конкурентоспособност и производство

„Независимостта на Европа ще зависи от способността ѝ да се конкурира в днешните бурни времена. Имаме всичко необходимо, за да процъфтяваме тук в Европа — от нашия единен пазар до нашата социална пазарна икономика. Знаем обаче, че икономическите и геополитическите пречки са големи. Видяхме също как зависимостите могат да бъдат използвани срещу нас. Ето защо ще инвестираме масирано в цифрови и чисти технологии. С повече средства в бъдещия ни фонд за конкурентоспособност и с удвояване на средствата за програма „Хоризонт Европа“, която е нашата програма за научни изследвания и иновации. Освен това ние се борим за отстраняването на основните слабости, установени в доклада на Драги, като започнем от енергетиката и капитала и стигнем до инвестициите и опростяването. Проведохме стратегически диалози с ключови отрасли, като започнем от автомобилната промишленост, химическата промишленост и стоманодобива и стигнем до фармацевтиката, отбраната и селското стопанство. Във всеки сектор посланието е едно и също - за да защитим работните места, трябва да улесним бизнеса в Европа. Пакетите от мерки, които предложихме до момента, ще доведат до реална промяна - по-малко бюрокрация, по-малко припокривания, по-прости правила. С нашите предложения бюрократичните разходи за европейските дружества ще намалеят с 8 милиарда евро годишно”, заяви тя.

„Цифровото евро например ще бъдат улеснени както предприятията, така и потребителите”, каза тя.

„В процес на изготвяне са и други пакети от мерки — например в областта на военната мобилност и на цифровите технологии. За новаторски предприятия подготвяме т. нар. 28-ми режим и ускоряваме работата по съюза за спестяванията и инвестициите. Защото има много стартиращи предприятия с голям потенциал в ключови технологии като квантови технологии, изкуствен интелект или биотехнологии. В процеса на разрастването им липсата на достатъчно рисков капитал ги принуждава да се обърнат към чуждестранни инвеститори. Това богатство и тези работни места отиват другаде. А това излага на опасност нашия технологичен суверенитет.”

„Ето защо Комисията ще си партнира с частни инвеститори за създаването на многомилиарден фонд за разрастване в Европа. Той ще спомогне за извършването на големи инвестиции в млади, бързо развиващи се предприятия в критични технологични области. Защото искаме най-добрите в Европа да изберат Европа.”

„Нашият най-голям актив е единният пазар, но той остава незавършен. Според оценките на МВФ вътрешните бариери в рамките на единния пазар се равняват на мито от 45 % върху стоките. И на мито от 110 % върху услугите. Просто си представете какво пропускаме! При което, както се подчертава в доклада на Лета, единният пазар остава незавършен, най-вече в три области: финанси, енергетика и телекомуникации. Нуждаем се от ясни политически крайни срокове. Ето защо ще представим пътна карта за единния пазар до 2028 г. Тя ще обхваща капиталовите пазари, услугите, енергетиката, телекомуникациите, 28-ия режим и петата свобода за знание и иновации.”

„Това ще подкрепи и инвестициите ни в технологии, които ще са двигателят на нашата икономика. Те ще са чисти и цифрови. Да вземем например изкуствения интелект. Европейският ИИ е от съществено значение за нашата бъдеща независимост. Той ще даде сила на нашите промишлени отрасли и на нашите общества. От здравеопазването до отбраната. Затова ще се съсредоточим върху първите ключови градивни елементи — от Акта за развитието на изчислителни облаци и ИИ до инициативата Quantum Sandbox. Ние правим мащабни инвестиции в европейски гигафабрики за ИИ. Те подкрепят нашите иновативни стартиращи предприятия да разработват, обучават и внедряват модели на ИИ от следващо поколение. Когато призовахме частния сектор да обедини силите си с нас, отговорът беше изключително мощен.”

„А по-късно днес ще се срещна с главните изпълнителни директори на някои от най-големите и най-изявените европейски технологични дружества. Те ще ни връчат своята Декларация за европейски ИИ и технологии. Това е техният ангажимент да инвестират в технологичния суверенитет на Европа.”

„Трябва да възприемем същия подход и по отношение на чистите технологии — от стоманата до батериите. Секторът на чистите технологии в Европа трябва да остане в Европа и трябва да предприемем спешни действия. С Пакта за чиста промишленост установихме основните пречки, които забавят тези сектори.Сега трябва да ускорим изпълнението. Защото инвеститорите искат да знаят, че ако инвестират, ще има търсене на чисти европейски продукти. Ето защо водещите пазари трябва да бъдат в центъра на нашите действия. Това ще задейства един благоприятен цикъл. Цикъл, в който както предлагането, така и търсенето се повишават, а цените падат.

„Що се отнася до предлагането, ще дадем ход на пакет „Battery Booster“. С него ще бъдат осигурени 1,8 милиарда евро за собствен капитал, за да се стимулира производството в Европа. Акумулаторните батерии са ключов фактор за други чисти технологии, особено за електрическите превозни средства.Така че това е в основата на нашата независимост.”

„Що се отнася до търсенето: трябва спешно да стимулираме търсенето, за да се подсигури лидерството на европейската промишленост в областта на чистите технологии. Ето защо ще въведем критерии за „Произведено в Европа“ в областта на обществените поръчки. И когато инвестираме в Global Gateway, например, ние създаваме силни стимули за партньорите да купуват европейски стоки.”

„Аз съм убедена: бъдещето на чистите технологии ще продължи да се гради в Европа. За тази цел обаче трябва също така да гарантираме, че нашата промишленост разполага с необходимите материали тук в Европа. Единственият отговор на това е създаването на истинска кръгова икономика. Затова трябва да действаме по-бързо по отношение на акта за кръговата икономика. Както и да се движим напред в секторите, които са готови. И накрая, трябва да не губим набраната скорост. Поради това Комисията ще предложи Акт за ускоряване на промишлеността за ключови стратегически сектори и технологии. Накратко, по отношение на цифровите и чистите технологии: да действаме по-бързо и по-интелигентно, като наблягаме на европейското.”

„Още днес на нисковъглеродните източници се падат над 70 % от електроенергията ни. Ние сме световни лидери в областта на патентите за чисти технологии — по-добри сме от САЩ и се състезаваме с Китай. Настигаме САЩ по отношение на рисковия капитал за чисти технологии и сме далеч пред Китай. Следваме неотклонно графика да постигнем целта си за 2030 г. за намаляване на емисиите с най-малко 55 %. Това е силата на Европейския зелен пакт. И трябва да запазим курса по отношение на нашите цели в областта на климата и околната среда. Науката е напълно ясна. А икономическите доводи и доводите по отношение на сигурността са също толкова убедителни. Всъщност тази трансформация е от основно значение за нашия стремеж към независимост. Защото намалява енергийната ни зависимост. Защото кръговото производство ограничава нашите стратегически зависимости. И защото тази трансформация създава водещи отрасли, които могат да изнасят решения за други. Когато говоря с Глобалния юг, от Африка до Индия и до Централна Азия, те търсят решения. Това са бързо развиващи се пазари и все още не е решено кой ще доминира на тях. Ние сме тези, които могат да отговорят на това нарастващо търсене на решения. Но това не е даденост. Ето защо Комисията предложи целите за 2040 г. — десет години след Парижкото споразумение. Знам, че много хора са загрижени за мащаба на това, което предстои. Ето защо преходът трябва да подпомага хората и да укрепва промишлеността. Това означава също мащабно увеличение на нашите публични и частни инвестиции. Създаване на водещи пазари за кръгови и чисти продукти, свързани със създаването на работни места и инвестиции в Европа. Гарантиране на справедлив преход за всички — например със Социалния фонд за климата. Осигуряване на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, по-специално чрез насърчаване на ценообразуването на въглеродните емисии. Европа трябва да защитава своите промишлени отрасли. Те правят необходимото, за да се декарбонизират. Съответно следва да бъдат възнаграждавани и стимулирани. В противен случай рискуваме да разчитаме на внос за стоманата, от която се нуждаят нашите производители на автомобили, или за торовете, от които се нуждаят нашите земеделски стопани. Ще бъдем оставени на милостта на други, които ще определят цената, обема и качеството, които желаят и могат да предоставят. Да вземем например стоманата и другите метали. Световният свръхкапацитет намалява маржовете и оставя малък стимул за плащането на премия за чисти продукти. Това затруднява европейската стоманодобивна промишленост да инвестира в декарбонизацията. Ето защо Комисията ще предложи нов, дългосрочен търговски инструмент, който да замени изтичащите защитни мерки по отношение на стоманата. Европа никога няма да се затвори.Ние обичаме да се конкурираме. Но винаги ще защитаваме своята промишленост от нелоялна конкуренция.

„Когато говорим за конкурентоспособността, говорим за работни места. Говорим за хората и техния поминък. Затова в крайна сметка, за да имаме конкурентоспособна икономика, на работниците трябва да бъдат предоставени възможности. Ето защо ще предложим законодателен акт за качествени работни места. Трябва да се гарантира, че съвременната заетост върви в крак със съвременната икономика. И това е важно, защото знаем колко трудни са напоследък времената за толкова много семейства. Как скочиха разходите. Как хората правят жертви, за да свържат двата края. Това е въпрос на основна социална справедливост. Ето защо спешно се нуждаем от амбициозна европейска стратегия за борба с бедността. Ще представим плана си да помогнем за изкореняването на бедността до 2050 г. Той ще бъде подкрепен от силна гаранция за децата, за да предпазим нашите деца от бедност. Ще предложим и поредица от пакети относно финансовата достъпност и издръжката на живота.”

„Ще дам четири показателни примера. Първият е енергетиката. Когато разходите за енергия нараснат, това не са само числа в сметката. Засегната е всяка отделна част от живота на хората. Затова в разгара на енергийната криза през последните години Европа предприе действия. И благодарение на тези общи усилия ние бързо успяхме да стабилизираме цените и да осигурим доставките. Сега сме поели към енергийна независимост. Но сметките за енергия все още са истински източник на безпокойство за милиони европейци. А разходите за промишлеността все още са структурно високи. Знаем какво доведе до повишаване на цените: зависимостта от руските изкопаеми горива. Затова е време да се отървем от мръсните руски изкопаеми горива. Знаем и какво понижава цените: чистата, произведена у дома енергия. Трябва да генерираме повече собствени възобновяеми енергийни източници — с ядрената енергия като базова енергия. Трябва обаче и спешно да модернизираме и инвестираме в нашата инфраструктура и междусистемните ни връзки. Ето защо ще предложим нов пакет за електроенергийните мрежи, за да укрепим нашата мрежова инфраструктура и да ускорим издаването на разрешения. И в допълнение към това, днес представям нова инициатива, наречена Енергийни магистрали. Установихме осем критични препятствия в нашата енергийна инфраструктура. От протока Йоресунд до Сицилианския канал. Сега ще работим за премахването на тези препятствия едно по едно. Ще съберем заедно правителствата и предприятията за комунални услуги, за да се справим с всички нерешени въпроси. Защото европейците се нуждаят от енергия на достъпни цени точно сега.

„Цените на жилищата са се увеличили с повече от 20 % от 2015 г. насам. Разрешенията за строеж са намалели с над 20 % за пет години. Това е нещо повече от жилищна криза. Това е социална криза. Тя също така застрашава нашата конкурентоспособност. Медицинските сестри, учителите и пожарникарите не могат да си позволят да живеят там, където служат на обществото.Студентите прекъсват, защото не могат да си платят наема. Младите хора забавят създаването на семейство. Ето защо още тази година — след като получим вашите предложения, ще представим първия по рода си европейски план за жилищно настаняване на достъпни цени. За да станат жилищата по-достъпни, по-устойчиви и с по-добро качество. Това ще бъде европейско усилие, основано на местните реалности. Нуждаем се от радикална промяна в начина, по който подхождаме към този проблем. Трябва да преразгледаме правилата си за държавна помощ, за да са възможни мерки в подкрепа на жилищното настаняване. Трябва да улесним значително строителството на нови жилища и студентски общежития. Ще предложим също законодателна инициатива за краткосрочните наеми, за да разрешим оставащите проблеми. Нужно е цялото общество, всички законодатели и всички заинтересовани страни да действат единно. Във връзка с това ще свикаме първата среща на върха на ЕС по въпросите на жилищното настаняване, за да гарантираме, че въпросът е на едно от първите места в нашия дневен ред.

„Автомобилостроенето. То е стълб на нашата икономика и промишленост. Милиони работни места зависят от него. По-рано тази година дадохме на сектора повече гъвкавост да постигне целите си за 2025 г. Това дава резултати. А що се отнася до технологичната неутралност, сега подготвяме прегледа за 2035 г. И милиони европейци искат да купуват европейски автомобили на достъпни цени. Следователно трябва да инвестираме и в малки леки автомобили на достъпни цени. Както за европейския пазар, така и за да се отговори на нарастващото световно търсене. Ето защо ще предложим да работим със сектора по нова Инициатива за малки автомобили на достъпни цени. Вярвам, че Европа трябва да има свой собствен е-автомобил. E като екологичен — чист, ефикасен и лек. E/И като икономичен — на достъпни за европейците цени. E като европейски — произведен тук, в Европа, с европейски вериги за доставки. Защото не можем да позволим на Китай и други да завладеят този пазар. Както и да го погледнем, бъдещето е електрическият автомобил. И Европа ще е част от това бъдеще.

„В Европа имаме достъп до висококачествени храни, които нашите изключителни фермери и рибари произвеждат на достъпни цени. Но те срещат препятствия — от високи разходи за ресурси до бюрокрация или нелоялна конкуренция. Действаме по всички тези фронтове. Опростихме ОСП — по-малко документи и повече доверие. В следващата МФР сме предвидили строго определена подкрепа за доходите. И направихме необходимото финансирането да може да бъде допълнено от национални и регионални пакети. Но нашите земеделски стопани се нуждаят от лоялна конкуренция и еднакви условия на конкуренция. Това е от съществено значение. Ето защо в търговското ни споразумение с Меркосур сме предвидили солидни предпазни мерки, подкрепени с финансиране, ако са необходими компенсации. Трябва също да укрепим положението на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Твърде дълго те не получаваха подобаваща отплата за упорития си труд. Земеделските стопани имат право да получават справедлива цена за произведената от тях храна и справедлива печалба за семействата си. Ще прегледаме прилагането на нашето законодателство в областта на нелоялните търговски практики. И ще предприемем действия, когато е необходимо. Ще увеличим бюджета си за популяризиране, за да започнем нова кампания „Купувайте европейски храни“.

♦ Отношенията със САЩ

„Когато говорим за конкурентоспособност и независимост, трябва да се спрем и на отношенията ни със Съединените щати. Чух много неща за сделката, която договорихме през лятото. Разбирам първоначалните реакции. Така че, позволете ми да бъда пределно ясна. Търговските ни отношения със САЩ са най-важните за нас. Всяка година изнасяме за САЩ стоки на стойност над 500 милиарда евро. Милиони работни места зависят от този износ. Като председател на Комисията никога няма да залагам на карта работните места или препитанието на хората. Ето защо сключихме сделка, за да запазим достъпа до пазара за нашите индустрии. И гарантирахме, че Европа ще сключи най-добрата възможна сделка. Осигурихме за нашите предприятия относително предимство. Защото американските мита за някои от нашите преки конкуренти са много по-високи. Да, изходната има ставка може да е по-ниска. Но когато вземете предвид изключенията, които осигурихме, и допълнителните проценти за другите — ние имаме най-доброто споразумение. Това е безспорно. И искам да бъда напълно ясна по един въпрос: независимо дали става въпрос за екологично или цифрово регулиране. Ние определяме свои собствени стандарти. Ние определяме свои собствени правила. Европа винаги ще решава самостоятелно."

„Митата. Не вярвам в тях. Митата са данъци. Но сделката осигурява решаваща стабилност в отношенията ни със САЩ във времена на сериозна несигурност по света. Помислете за последиците от пълномащабна търговска война със САЩ. Представете си хаоса. А след това го съпоставете с кадрите от Китай от миналата седмица. Китай в компанията на лидерите на Русия и Северна Корея. Задоволството на Путин от безпрецедентно високото равнище на отношенията между Русия и Китай. Нищо от това не е голяма изненада. Но то отразява променящата се обстановка. И създава два императива за стремежа на Европа към независимост и нейното място в света. Първият е, че трябва да удвоим усилията си за диверсификация и партньорства. 80 % от търговията ни е с държави, различни от САЩ. Трябва да се възползваме от новите възможности. В момент, когато световната търговска система се руши, ние запазваме глобалните правила чрез двустранни споразумения. Подобни на тези с Мексико и Меркосур. Или финализирането на преговорите за историческо споразумение с Индия до края на тази година.Ще изградим и коалиция от държави със сходно мислене, за да реформираме световната търговска система — подобно на Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство. Търговията ни позволява да укрепим веригите си за доставки. Тя отваря пазари. Намалява зависимостите. В крайна сметка, става въпрос за укрепването на нашата икономическа сигурност. Светът иска да избере Европа. И ние трябва да правим бизнес със света."

♦ Научните изследвания

„Науката няма паспорт, пол, етническа принадлежност или политически цвят. Тя е една от най-ценните стоки в света. Ето защо Комисията обяви пакет „Избери Европа“ от 500 милиона евро за привличане и задържане на най-добрите учени и изследователи. Европа трябва да поеме водеща роля в света в областта на здравеопазването. Намираме се на ръба — или дори в началото — на поредна глобална здравна криза. Като лекар по образование съм ужасена от дезинформацията, която заплашва световния напредък по отношение на всичко — от морбили до полиомиелит. Ето защо днес мога да обявя, че ЕС ще оглави нова Глобална инициатива за устойчивост на здравеопазването. Защото светът гледа към Европа — и Европа е готова да поеме водеща роля.

Защита на свободата и демокрацията

„Независимостта на Европа е свързана със защитата на нашите свободи. Свободата да решаваш. Да говориш открито. Да се движиш по целия континент. Свободата да гласуваш. Да обичаш. Да се молиш. Да живееш в Съюз на равенство. Нашата демокрация и върховенството на закона са гаранти на тези свободи. Затова направихме толкова много, за да укрепим инструментите си и да засилим правоприлагането. Изградихме нов цикъл за върховенството на закона, който гарантира, че проблемите се откриват рано и се решават чрез участие. Нуждаем се от интегриран годишен цикъл за върховенството на закона — общ ритъм, ясни етапи и принос от всички институции. Трябва да се съсредоточим върху отстраняването на съществуващите пропуски. Засилихме връзката между отпускането на средства и зачитането на върховенството на закона. А със следващия дългосрочен бюджет ще отидем още по-далеч. Зачитането на принципите на върховенството на закона е задължително условие за финансиране от ЕС. Сега и в бъдеще!”

„Нашата демокрация е подложена на атака. Нарастването на манипулирането на информацията и дезинформацията разединява обществата ни. Това не само подкопава доверието в истината, но и в самата демокрация. Ето защо спешно се нуждаем от Европейския щит на демокрацията. Нуждаем се от повече капацитет за наблюдение и откриване на манипулирането на информация и дезинформацията. Поради това ще създадем нов Европейски център за демократична устойчивост. В него ще бъдат обединени целият експертен опит и капацитет в държавите членки и съседните страни.”

♦ Медиите и социалните мрежи

„В някои общности в Европа традиционните медии изпитват затруднения. В много селски райони времената, когато се излизаше за местен вестник, са далечен спомен. Поради това се появиха многобройни новинарски пустини, където дезинформацията процъфтява. И това е много опасно за нашата демокрация. Защото информираните граждани, които могат да се доверят на това, което четат и чуват, са от съществено значение, за да се търси отговорност от управляващите. А когато независимите медии изчезнат или са неутрализирани, способността ни да контролираме корупцията и да съхраняваме демокрацията е сериозно отслабена. Ето защо първата стъпка в стратегията на един автократ винаги е да завладее независимите медии. Защото това позволява на отстъплението от правовата държава и на корупцията да останат незабелязани. Затова трябва да положим повече усилия, за да защитим нашите медии и независима преса. Ето защо ще дадем ход на нова програма за устойчивост на медиите в подкрепа на независимата журналистика и медийната грамотност. За да се справим с някои от първопричините за тази тенденция обаче са необходими и инвестиции. Поради това предложихме в следващия бюджет значително да се увеличи финансирането за медиите. Трябва също така да насърчим частния капитал. Затова ще използваме инструментите си в подкрепа на независимите и местните медии. Свободната преса е гръбнакът на всяка демокрация. И ние ще продължим да подкрепяме европейската преса, за да остане свободна."

„Същото се отнася и до социалните медии.Те са толкова важни за свързването на хората. Но съществува една важна тема - последствията от предоставянето на неограничен достъп на нашите деца до социалните медии. Родители се безпокоят, че когато децата им вземат телефон, те могат да бъдат изложени на най-различни опасности просто с едно превъртане. Онлайн тормоз. Съдържание за възрастни. Съдържание, насърчаващо самонараняване. Както и алгоритми, които се възползват от уязвимостта на децата с изричната цел да създадат зависимости. Твърде често майките и бащите се чувстват безсилни и безпомощни. Имат чувството, че се давят в цунамито от информация, с което големите технологични дружества заливат семейните им домове. Твърдо вярвам, че родителите, а не алгоритмите, са тези, които следва да отглеждат децата ни. Техният глас трябва да бъде чут. Затова днес съм тук, за да ви кажа, че се вслушвам в тях. Както по мое време — ние като общество — учехме децата си, че до определена възраст нямат право да пушат, да пият и да гледат съдържание за възрастни. Смятам, че е време да помислим да направим същото и за социалните медии."

"Нашите приятели в Австралия са пионери в ограничаването на социалните медии. Следя отблизо прилагането на тяхната политика, за да видя какви следващи стъпки можем да предприемем тук в Европа. До края на тази година ще назнача експертна група, която да ме съветва относно най-добрия подход за Европа. Ще подходим внимателно към този въпрос и ще изслушаме всички. В цялата тази работа ще се ръководим от необходимостта да предоставим повече възможности на родителите и да изградим по-безопасна Европа за нашите деца. Защото, когато става въпрос за безопасността на децата ни онлайн, в Европа предимство имат родителите, а не печалбите."

♦ Миграцията и трафикът на хора

„Най-важната ни задача е да защитим нашата демокрация. За тази цел обаче трябва също така да покажем, че демокрацията предоставя решения на основателните опасения на хората. При никой друг въпрос това не е толкова очевидно, колкото при миграцията. Поради това предложихме финансирането за миграцията и за управлението на границите да се утрои в следващия бюджет. Така че да можем ефективно да управляваме миграцията и да защитаваме външните си граници. Ясно е обаче, че са необходими повече усилия. Европейците доказаха, че са готови да помогнат на хората, които бягат от война и преследване. Но разочарованието им нараства, когато остават с впечатлението, че нашите правила не се спазват. Ето защо трябва да положим още по-големи усилия. Нуждаем се от система, която е човечна, но не и наивна. Трябва да се отнасяме сериозно към връщането на търсещите убежище, чиято молба е отхвърлена, в родните им страни. Недопустимо е Европа да напускат едва 20 % от тези, на които не е позволено да останат. Поради това се нуждаем от бързо споразумение относно общата система на ЕС за връщане. Не можем да губим повече време. Трябва също така да гарантираме, че ще прилагаме изцяло Пакта за миграцията и убежището, веднага щом влезе в сила. Изискванията му са строги, но справедливи. Те ще функционират обаче само ако всеки изпълни своите задължения. Това важи за всички държави членки: от север и юг, от изток и запад. Разбира се, винаги ще спазваме своите международни задължения. Но в Европа ние сме тези, които решаваме кой да дойде при нас и при какви обстоятелства, а не контрабандистите и трафикантите на хора. Те изкарват милиони, и дори милиарди, с цинични, фалшиви и фатални обещания. Ето защо трябва да унищожим техния бизнес модел. Въпреки че като цяло броят намалява, все още твърде много хора се опитват да преминат границите незаконно или умират по пътя. Трябва да работим заедно с платформите на социалните медии, за да сложим край на онлайн планирането и рекламирането на операции по трафик на хора. Трябва да си сътрудничим по-тясно с авиокомпаниите, особено по проблемни маршрути като тези до Беларус. Само като следваме парите обаче, ще можем да разкрием престъпните мрежи и да пресушим източниците им на финансиране. Нуждаем се и от нов режим на санкции, който взема на прицел контрабандистите и трафикантите на хора. Който да послужи да замразим активите им; да ограничим възможностите им за придвижване; да сведем печалбите им до минимум. Трафикът на хора е жесток и престъпен бизнес и нито един трафикант или контрабандист не трябва да се измъкне ненаказан в Европа."

♦ Пожарите

„Това лято всички видяхме снимките на пламтящите гори и села в Европа. Изгоряха над един милион хектара.Мащабът на щетите е огромен. Изменението на климата прави всяко лято по-горещо, по-сурово и по-опасно. Ето защо трябва радикално да увеличим усилията си за повишаване на издръжливостта спрямо изменението на климата и адаптирането към него, както и за създаването на природосъобразни решения. Трябва обаче да си осигурим и инструментите, с които да реагираме. Поради това ще предложим създаването на нов европейски център за борба с пожарите със седалище в Кипър, който би могъл да подпомага и нашите регионални съседи. Знаем колко е важен нашият механизъм за гражданска защита."

Урсула фон дер Лайен завърши речта си с думите: "Да живее Европа!"