Гидеон Саар посочи, че ЕК повтаря пропагандата на "Хамас"
Ежегодната реч на Урсула фон дер Лайен пред ЕК предизвика реакция от страна на Израел. Председателят на ЕС определи някои от министрите в правителството на Бенямин Нетаняху като "екстремисти" и също така заяви, че Европа ще наложи санкции заради тежката ситуация в Газа.
Израелският външен министър заяви:
„Коментарите, направени тази сутрин от председателя на Европейската комисия, са неуместни. Някои от тях повтарят фалшивата пропаганда на "Хамас" и неговите партньори“, написа Гидеон Саар в X, цитиран от АФП.
„За пореден път Европа изпраща грешно послание, което укрепва Хамас и радикалната ос в Близкия изток“, добави той.Редактор: Цветина Петрова
