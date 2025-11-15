Новите психоактивни субстанции, свързани със синтетичните канабиноиди и опиоиди, са трендовете. Полусинтентичните са най-масовите сред българските младежи. Те се съдържат в различни храни - курабийки, желирани бонбони, чипсове, кексове, близалки. Най-новият хит е веществото 7OH, което е опиат и се влага в сладолед. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

Тази седмица стана ясно, че дилъри разпространяват наркотици в опаковки за желирани бонбони. Нещо ново ли е това и стават ли все по-изобретателни производителите на синтетична дрога.

Според Бакалов през последните десетина години начинът на разпространение на наркотици чрез опаковки за лакомства бележи възход. „Първоначално трендът започна да се проявява в Западна Европа, в някои Балтийски републики, а постепенно се пренесе при нас. Първите наркотични вещества започнахме да залавяме през 2005 г. Идеята е, че шарените опаковки изглеждат безобидни или дори предизвикват вниманието на децата като рекламен трик, а така стигат много по-бързо до тях. В такива опаковки обикновено се съдържат марихуана или канабис. Най-масово на европейския пазар се използват продукти от марихуана и канабис. На второ място и в България е кокаинът“, обясни Бакалов.

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика” посочи, че психоактивните вещества с годините са станали в пъти повече. „Има все повече технологии и по-масово налагане на пазара - с нов вид материали за производство на дрога. Сега прекурсорите са 40-50, докато преди не бяха повече от 10. От големи пазари като Китай и Индия се трафикират и препрекурсори за Европа, а самите наркотични вещества се готвят в тукашни държави. Кокаинът, който задържаме, е с много висока чистота - 95-97%. Скоро четох изследване във Великобритания, в което пишеше, че в 99% от уловените скариди са съдържали кокаин. Това значи, че в отпадните води е имало високо наличие. Кокаинът може да се импрегнира в различни материали - хартия, дреха, руда, кафе, матча, пластмаса, може да е и течен. Изобретателността е голяма заради високата му цена", обобщи Бакалов.

