Наркодилъри "зарибяват" деца, като им предлагат дрога, опакована в пликчета за лакомства. Зановата схема на разпространение съобщи директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

"Задържахме поредния дилър - 28-годишен, криминално проявен, който чрез иновативен метод снабдява дилъри и клиенти с различни по вид наркотични вещества. Това се е случвало около училища или питейни заведения в София", обясни гл. комисар Любомир Николов. Иззетите артикули са особено опасни, защото са предназначени за продажба на деца.

По думите на комисар Николов във вече откритите пликчета имало по 3 - 5 грама марихуана.

"Опаковката прави наркотика по-труден за улавяне на мирис и заблуждава полицията при проверки на пътя. Въпросният дилър заловен след полицейска операция, при която криминалистите знаеха предварително начина за разпространение - не е лично предаване, а оставяне на "стоката" на скришно място и изпращане в социална мрежа на снимка на въпросното място. У дилъра намерихме и кокаин и екстази в доста големи количества. Установява се точният брой на пликчетата. Те са доста добре вакуумирани, но личи, че не са произведени така и наркосъдържимото е допълнено в тях. А те подлъгват, че са от желирани бонбони или друг вид храни", разкри Николов.