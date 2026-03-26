Жена намушка двама мъже и две жени в София, съобщи СДВР за NOVA. Извършителят се издирва. Жертвите са от германски произход.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA , че първият сигнал е подаден в 19:29 ч. Към метростанция „Стадион „Васил Левски” се отправили 2 линейки, където било извършено нападението. С прободни рани били двама мъже - на 63 г. и на 65 г. За тях се изисква оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.

15-20 минути по-късно е подаден и втори сигнал, че жената намушкала две германки. Към спирката на автобусна линия №94 на бул. „Черни връх” са изпратени линейки, които откарали пострадалите към ВМА. Жените са 27-годишни и са с прободни рани в ръцете и раменете.