По-голямата част от експертизите по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ са били възложени на Националния институт по криминалистика. Това заяви пред парламента старши комисар Кремена Илиева, която до 23 март оглавяваше института.

По думите ѝ в периода от 6 февруари до освобождаването ѝ са били възложени общо 52 експертизи по двата случая. „Преобладаващата част от тях вече са приключени и са предадени на възложителите“, подчерта Илиева.

Тя опроверга твърденията на вътрешния министър, че директорът на института не участва в процесуално-следствени действия. Според нея длъжностната характеристика на ръководителя включва участие в огледи на местопроизшествия и изготвяне на експертизи, когато това се налага.

Сред извършените изследвания са били основно дактилоскопни, балистични, ДНК, физико-химични и токсико-химични експертизи. Илиева уточни, че почеркови експертизи не са възлагани по тези случаи, поне до момента, а част от задачите са били насочени и към други структури.

„Към 23 март всички 52 експертизи бяха завършени“, заяви още бившият директор на института.

Илиева посочи, че през последната година е издала редица заповеди с цел да осигури спокойна и независима среда за работа на експертите. По думите ѝ именно така е било гарантирано, че те могат да достигат до обективни заключения, без външна намеса.

Тя беше категорична, че нито върху нея, нито върху служителите в института е оказван натиск. Според нея подписаните от експертите декларации и въведените вътрешни правила са помогнали да бъде защитена независимостта на разследванията.

„Зад всяка експертиза стоят човешки съдби, а ръководителят на подобна институция трябва да бъде гарант за справедливостта и за установяването на обективната истина“, заяви още Кремена Илиева.

Освен по случаите „Петрохан“ и „Околчица“, през изминалата година Националният институт по криминалистика е извършил още близо 5800 експертни изследвания.