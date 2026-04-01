Вътрешният министър Емил Дечев е на изслушване в Народното събрание по случая "Петрохан". Въпросите към него са свързани и с рокадите по върховете на полицията. Това е поредното изслушване на министър Дечев по случая „Петрохан“. Още от самото му назначаване част от политическите формации имат съмнения за опит за оказване на натиск върху полицаи, както и за прикриване на информация по случая. Именно в тази насока бяха въпросите днес на народните представители, включително и относно смяната на ръководни кадри в МВР.

НС изслуша министрите на вътрешните работи и на правосъдието за случая „Петрохан-Околчица“

Става дума за комисар Кремена Илиева, която е била ръководител на Националния институт по криминалистика (НИК) и е сменена в края на март със заместника си старши комисар Анатолий Ангелов. Дечев обясни, че тя е била временно назначена на поста и срокът ѝ е изтекъл. Той е предпочел да не удължава този срок, тъй като смята, че Ангелов има повече ръководен опит. Колкото до смяната на други кадри в МВР в страната, министърът обяви, че е дал пълна свобода на началниците да избират с кои служители ще работят, тъй като те носят отговорност за резултатите.

Емил Дечев: Освободените ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“

„Преди да заеме поста ръководител на НИК госпожа Илиева не е имала ръководен опит. Господин Ангелов има такъв още от 2015 година. Поради тази причина, когато изтече едногодишният срок на госпожа Илиева, прецених, че е по-добре за ръководител да бъде назначен, макар и временно, човек с по-голям управленски опит“, обясни Емил Дечев от парламентарната трибуна.

Старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Института по криминалистика към МВР, от своя страна подчерта: „След разговор с ресорния заместник-министър ми беше съобщено, че заповедта ми няма да бъде продължена. Освен това ми беше казано, че не е извършен анализ и оценка на свършената от мен работа през тази година. За мен като професионалист истинската и безапелационна оценка, която може да получи един човек и ръководител, са благодарностите, които през тази година бяха многобройни - както към мен лично, така и към целия екип, който стоеше неотлъчно до мен“.