Освободените от длъжност ръководители в Министерството на вътрешните работи не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на изслушване в парламента относно „отстраняване на водещи разследването по случая „Петрохан“ лица в системата на МВР.

Това са старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОДМВР - София-област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

"Те не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции", заяви Дечев. "Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници, продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина", посочи той.

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а са временно предназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, каза още Дечев.

