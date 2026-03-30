Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се разследва опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин.

На 22-годишен мъж с инициали Х.С. са повдигнати обвинения за опит за убийство на повече от едно лица - полицейски служител по повод на службата му в ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР, и баща му, в съучастие с неустановено до момента лице.

Установено е, че вечерта на 25 март тази година заподозреният се придвижил с лек автомобил от Перник до село Люлин заедно с друго неустановено по делото лице. Пристигайки в селото около 23,00 ч., те обиколили с превозното средство дома на полицейския служител и намиращия се в близост гробищен парк, след което паркирали в края на улицата. Полицаят чул колата, която му била известна във връзка със служебната му дейност по издирване, и с баща си излязъл пред къщата със законно притежавани от тях оръжия.

От автомобила слезли две въоръжени маскирани лица и се насочили с пушки към тях. Полицейският служител отправил разпореждане да преустановят действията, но те не се подчинили и продължили настъпателно. В отговор полицаят произвел по един изстрел във въздуха и към земята. Баща му също произвел предупредителен изстрел във въздуха. Маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото. Колата била намерена изоставена в района на гробищния парк.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, като предстои да бъде внесено в Окръжен съд - Перник искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Продължават действията по установяване и задържане на съучастника на обвиняемия по наказателното производство.

Припомняме, че според служебния вътрешен министър Васил Михайлов, станал известен с прозвището Прокурорския син от Перник, също участвал в нападението. На брифинг Емил Дечев съобщи , че Михайлов се опитал и да запали дома на потърпевшите.

