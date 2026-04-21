Снимка: Стопкадър
-
-
-
-
-
-
От създаването на кампанията до днес са обучени близо 60 000 деца
Образователната кампания „Пресичам безопасно“ се проведе за седма поредна година днес. Инициативата беше отбелязана с открит урок по пътна безопасност. Служители от главна дирекция „Национална полиция“ представиха пред деца от предучилищна група основните правила за безопасно поведение на пътя.
В следващия месец предстоят още открити уроци в детски градини и училища в София и Пловдив. От създаването на кампанията до днес са обучени близо 60 000 деца за правилата по пътна безопасност. Чрез инициативата те влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да се държат правилно при пресичане, пътуване в автомобил или каране на велосипед.
Комисар Мария Ботева от „Пътна полиция", ГДНП, подчерта колко важна е ролята на родителите и как те трябва да обясняват на децата си повече за пътната безопасност. А след образователната кампания малчуганите повториха важния урок – винаги да се оглеждат, преди да стъпят на пешеходната пътека.
Последвайте ни