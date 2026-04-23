Това се случва дни след като силите на САЩ се качиха на танкер в зоната на командване на САЩ в региона

Американски военни сили са прехванали санкциониран кораб, превозващ петрол от Иран, съобщи Министерството на отбраната на страната, пише CNN.

„Американските сили препречиха и се качиха на борда на санкционирания кораб без националност M/T Majestic X, превозващ петрол от Иран, в Индийския океан“, се казва в изявлението.

Тръмп: Американски военноморски сили са обстрелвали и задържали ирански товарен кораб в Оманския залив

Министерството заявява, че американските военни ще продължат да препречват плавателни съдове, заподозрени в „предоставяне на материална подкрепа на Иран“.

Морска забрана се отнася до прихващане или проверка на плавателен съд от военноморски сили на кораби, за които се подозира, че са враждебни или нарушават закона. САЩ са прихванали десетки кораби, откакто започнаха блокадата на Ормузкия проток. Те не прихващат тези кораби близо до Иран, а по-навътре в Индийския океан.

Американската операция в Индийския океан идва дни след като силите на САЩ се качиха на танкер в зоната на командване на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. На 21 април Министерството на отбраната на САЩ събощи в социалните медии, че силите му са прехванали и се качили на борда на „морския кораб "Тифани", санкциониран от лица без гражданство“. 

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN

