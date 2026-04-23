Американски военни сили са прехванали санкциониран кораб, превозващ петрол от Иран, съобщи Министерството на отбраната на страната, пише CNN.

„Американските сили препречиха и се качиха на борда на санкционирания кораб без националност M/T Majestic X, превозващ петрол от Иран, в Индийския океан“, се казва в изявлението.

Министерството заявява, че американските военни ще продължат да препречват плавателни съдове, заподозрени в „предоставяне на материална подкрепа на Иран“.

🚨U.S. forces just boarded and seized a sanctioned, stateless oil tanker hauling Iranian crude in the Indian Ocean.



Part of the ongoing squeeze on the regime’s shadow fleet. No more easy cash for the mullahs. pic.twitter.com/lbouJrhhXV — Don Keith (@RealDonKeith) April 23, 2026

Морска забрана се отнася до прихващане или проверка на плавателен съд от военноморски сили на кораби, за които се подозира, че са враждебни или нарушават закона. САЩ са прихванали десетки кораби, откакто започнаха блокадата на Ормузкия проток. Те не прихващат тези кораби близо до Иран, а по-навътре в Индийския океан.

US forces have boarded a tanker carrying Iranian oil in the Indian Ocean, the Pentagon said.



It said the US would continue to target "vessels providing material support to Iran, wherever they operate". https://t.co/cPNmkLNCcA — TheJournal.ie (@thejournal_ie) April 23, 2026

Американската операция в Индийския океан идва дни след като силите на САЩ се качиха на танкер в зоната на командване на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. На 21 април Министерството на отбраната на САЩ събощи в социалните медии, че силите му са прехванали и се качили на борда на „морския кораб "Тифани", санкциониран от лица без гражданство“.

