Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американски военноморски сили са открили огън и са задържали товарен кораб под ирански флаг, след като той се е опитал да премине през наложената от САЩ морска блокада в Оманския залив, съобщи CNN.

По думите на Тръмп, корабът „Touska“ - с дължина близо 270 метра - е бил прехванат от американския разрушител с управляеми ракети USS Spruance. Екипажът е получил предупреждение да спре, но не се е подчинил. В резултат на това военноморските сили са предприели действия, като са поразили машинното отделение на плавателния съд и са го спрели.

Тръмп: Изпращаме делегация в Пакистан за преговори с Иран

Американски морски пехотинци вече са поели контрола над кораба, уточни президентът.

Случаят се развива на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Техеран. Тръмп обвини Иран, че нарушава действащото примирие, като ограничава корабоплаването в стратегическия регион, докато от иранска страна твърдят за „нарушено доверие“ от страна на САЩ.

На този фон пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф разговаря по телефона с иранския президент д-р Масуд Пезешкиан преди очакваните американско-ирански преговори в Исламабад. Пакистанският премиер потвърди готовността на страната да посредничи в конфликта.

„Проведох топъл и конструктивен разговор с президента д-р Масуд Пезешкиан тази вечер относно развиващата се регионална ситуация“, каза Шариф в публикация в X, като добави, че „Пакистан остава напълно ангажиран с ролята си на честен и искрен посредник за траен мир и регионална стабилност“.

Американският президент Доналд Тръмп изпраща преговарящи в Пакистан в понеделник за преговори с Иран, само дни преди изтичането на примирието в Близкия изток, макар че Техеран според информацията все още не е решил дали ще участва.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова