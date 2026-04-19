Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американска делегация ще пристигне в Пакистан в понеделник, 20 април, за да възобнови преговорите за прекратяване на войната с Иран. Той отново отправи заплахи за удари по ключова инфраструктура.

В публикация в социалните мрежи той обвини Техеран, че е нарушил двуседмичното примирие с атаки в събота в Ормузкия проток и подчерта, че предлага на Иран „разумна сделка“, но предупреди за тежки последствия при отказ.

Иран заяви, че е далеч от споразумение със САЩ

„Ако Техеран каже „не“, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран. Край на добронамереността!“, пише той.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ралица Атанасова