Това, което разказва главният секретар на МВР, е една отработена и на практика добре работеща система за сплашване. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS съдията и член на Съдийската колегия към ВСС Атанаска Дишева. По думите ѝ става въпрос за форма на натиск чрез създаване на компрометиращи твърдения пред разследващ орган. Тя коментира още кадровите промени около Борислав Сарафов, дисциплинарното производство срещу него и липсата на реална реформа в прокуратурата.

⇒ Има ли реформа в прокуратурата

„За никаква реформа не може да става въпрос”, заяви Дишева по повод кадровите промени около Борислав Сарафов. Тя подчерта, че формално е изпълнено законово изискване, но това е трябвало да се случи още през юли миналата година.

По думите ѝ „по-скоро се прави опит или е в ход точно такова прегрупиране”, като не вижда същинска промяна в ръководния модел на прокуратурата.

Дишева направи паралел с отстраняването на Иван Гешев. Според нея сходството между ситуациите е видимо, тъй като и в двата случая има силен политически елемент.

⇒ Дисциплинарното производство срещу Сарафов

По отношение на поисканото дисциплинарно производство тя посочи, че „това предложение е висящо” и към момента няма публична информация за движение по него. Според Дишева при добра организация „би могло дисциплинарното производство да бъде доведено до един много напреднал стадий”.

Тя предупреди и за риск от забавяне: „някой от сроковете би могъл да изтече”, което може да повлияе на развитието на случая.

Колкото до това дали производството може да се проточи, Дишева е на мнение, че съществува и този вариан. По думите ѝ подобно развитие е възможно, но трябва да бъде оформено с изрично решение.

Въпреки критиките тя подчерта, че остава оптимист. „Аз съм непоправим оптимист”, каза съдията и отбеляза, че новото парламентарно мнозинство има възможност да предприеме реални стъпки към промяна. Според нея в рамките на около шест месеца може да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да започне процедура по избор на нов главен прокурор.

„Към настоящия момент има текст в закона за съдебната власт, който забранява на ВСС с изтекъл мандат да избира тримата най-висши ръководители”, посочи Дишева. Тя допълни, че е възможно чрез законодателни промени да се въведат допълнителни ограничения до избора на нов състав.

