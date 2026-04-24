Необходимо е преосмисляне на състоянието на съдебната власт, както и преоценка на тези, които в момента са в системата, за което са нужни законодателни изменения. Около това мнение се обединиха в студиото на „Здравей, България” адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки” и доц. Христо Христев, преподавател по Европейско право, след като Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор.

По думите на адвокат Георгиев големият вододел за оттеглянето на Сарафов са били парламентарните избори и постигнатият резултат. „Видимо трябваше да се удържи до там, за да се види какво е раздаването на картите. В прокурорските среди още понеделник вечер започна да се разпространява информация, че предстои оттеглянето на Сарафов”, каза той.

„Абсолютен факт е, че това е вътрешно прегрупиране. Условията за това вътрешно прегрупиране, тоест задължително излизащият административен ръководител да бъде наследен от някой от своите заместници, бяха заложени още с прословутото определяне на Борислав Сарафов на тази позиция на заседанието от 16 юни 2023 г. Това не беше задължително да се случи, но беше направено така именно, за да се напасне процедурата спрямо личността на Борислав Сарафов. Той си определи заместниците на време, за да се подсигури за такъв сценарий”, допълни адвокат Георгиев.

Според него трябва да се преосмисли както състоянието на съдебната власт, така и да се постигне консенсус в рамките на юридическата общност каква съдебна власт искаме да имаме след години. Той посочи, че на дневен ред стои и въпросът за преоценката на тези, които и в момента са в съдебната власт. „Тези неща могат да вървят паралелно. И за двете са необходими законодателни изменения”, заяви още той.

Още в понеделник Сарафов заявил готовност да подаде оставка

Според доц. Христев проблемите, които се наблюдават в съдебната система нито започват, нито могат да приключат с оттеглянето на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. „Оттеглянето му е съвършено логично в условията на това, което предвижда Законът за съдебната власт и трябваше да стане много по-рано. Аз също споделям разбирането, че става въпрос за прегрупиране и за много ярко доказателство за наличието на тежки политически зависимости”, каза той.

„Преди да се фокусираме върху кадровите въпроси, действително е необходимо на първо място спешно да се ограничат правомощията на ВСС с изтекъл мандат да взема кадрови решения не само по отношение на административните ръководители, но и на всякакви назначения. От друга страна, трябва много внимателно да се види как точно, ако не за цялата система, поне за равнището на административните ръководители, да се приложи ефективна процедура по специален преглед на кандидатите, които ще бъдат назначавани на позиции членове на ВСС, инспекторат на ВСС, административни ръководители”, смята доц. Христев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова