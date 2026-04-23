След 3 години начело на прокуратурата Борислав Сарафов от днес се връща на старата си позиция - директор на Националната следствена служба. По закон той е и заместник главен прокурор по разследването.

Стефан Петров от Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет съобщи, че прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца може да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако дотогава все още няма титуляр и тя самата даде съгласието си.

Петров посочва, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той заявил готовност да подаде оставка. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано следващата седмица.

Според Петров ВСС традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.

В същото време са изготвени и правила за отстраняването на члена на Съвета Йордан Стоев, като те са аналогични на вече прилаганите процедури по казуса с Иван Гешев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор.