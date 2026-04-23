Снимка: БГНЕС
-
Д-р Сергей Иванов за антракса: Местните ветеринарни власти буквално са „проспали" началото на епидемията
-
-
-
-
-
Ще разглеждат дисциплинарното производство срещу него следващата седмица
След 3 години начело на прокуратурата Борислав Сарафов от днес се връща на старата си позиция - директор на Националната следствена служба. По закон той е и заместник главен прокурор по разследването.
Стефан Петров от Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет съобщи, че прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца може да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако дотогава все още няма титуляр и тя самата даде съгласието си.
Петров посочва, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той заявил готовност да подаде оставка. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано следващата седмица.
Според Петров ВСС традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.
В същото време са изготвени и правила за отстраняването на члена на Съвета Йордан Стоев, като те са аналогични на вече прилаганите процедури по казуса с Иван Гешев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор.
Последвайте ни