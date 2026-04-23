Четирима се борят за живота си, други 17 са ранени

Два пътнически влака се сблъскаха челно в Дания в четвъртък. При инцидента са пострадали 17 души, съобщиха местните служби за Спешна помощ. Произшествието е станало северно от Копенхаген по линията, която свързва градовете Хилерод и Кагеруп. Ранените са транспортирани до болници с линейки и хеликоптери.

"Има пострадали пътници, но всички са изведени от композициите и няма затиснати хора“, посочи говорител на пожарната пред "Ройтерс". На мястото са изпратени множество екипи на Спешна помощ.

"Това е абсолютно потресаващо. Никога не съм си представял, че нещо подобно може да се случи. А фактът, че се е случило тук, е наистина тъжно. Много съм благодарен, че засега няма жертви", разказва очевидец.

Причините за инцидента все още не са изяснени.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Ройтерс"

