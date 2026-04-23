Руските въоръжени сили нанесоха удар по село Комишуваха в украинската Запорожка област, една жена е загинала, съобщи "Укринформ", позовавайки се на публикация на началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Telegram.

Според него, Русия е ударила Комишуваха с планиращи бомби. Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради.

При друга атаката руски дронове атакуваха цивилна транспортна инфрастуктура в украинската Житомирска област. Един човек е убит, заяви областният управител Виталий Бунечко, цитиран от "Ройтерс".

Руска атака с дрон над украинския югоизточен град Днипро тази нощ е причинила смъртта на трима души, ранените са 10, сред които две деца, заявиха украинските власти, цитирани от "Ройтерс". Ударът частично е разрушил 13-етажна жилищна сграда, съобщиха службите за спешна помощ. Те добавиха, че той е причинил и пожари, които са повредили офис сграда, автомобили и магазин.

“Руснаците насочиха дронове към жилищен район. Там, където хората и семействата им са спели в леглата си”, написа в Telegram Микола Лукашук, председателят на Областния съвет на област Днепропетровск.

Общинският съветник Олександр Ханжа, добави в същата социална мрежа, че е намерено още едно тяло в разрушената сграда, което прави броя на жертвите 3.

Четирима души са в болница, включително две ранени момичета на 9 и 14 години.

