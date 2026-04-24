Служебният кабинет предвижда драстично намаляване на продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване, след като анализи показаха, че те са между 4 и 9 пъти по-високи от средните за Европейския съюз. В ефира на NOVA NEWS Габриела Чифличка, генерален секретар на Асоциацията на производителите на домакински електроуреди в България, коментира причините за тези високи ставки, очакваните регулаторни промени и факторите, които формират крайните цени в сектора.

За да възстанови нарушената конкуренция и баланса на пазара, Министерството на околната среда и водите е предложило значително намаляване на държавната продуктова такса. „По този начин те създават един лост, защото в момента предложените държавни такси стават по-ниски от тези на организациите по оползотворяване”, обясни Чифличка. Процесът все още е в етап на обществена консултация, като Асоциацията призовава следващото редовно правителство да финализира процедурата и да публикува наредбата с намалените ставки.

⇒ Защо се плащат такси и какъв е ефектът върху цените

По думите на Чифличка обосновката за съществуването на продуктовите такси произтича от европейското законодателство. Идеята е компаниите, които пускат електрическо и електронно оборудване на пазара, да осигурят неговото събиране и екологично рециклиране, след като продуктът излезе от употреба. Като пример Чифличка посочи, че при продажбата на една пералня производителят дължи такса, която покрива разходите за бъдещото ѝ рециклиране.

„Имаме много сериозна международна обстановка с непрекъснато нарастващи цени на енергоносителите заради конфликта в Близкия изток. Това рефлектира върху цените на основни суровини за нашия бранш като стомана, алуминий, мед и пластмаса”, заяви генералният секретар на Асоциацията.

⇒ Прозрачност и изписване в касовия бон

Относно критиките, че екотаксите в България не винаги се изписват отделно върху касовите бележки, както е в някои други държави, Габриела Чифличка уточни, че европейската директива не налага такова задължение, а дава възможност за избор.

Българското законодателство позволява таксата да бъде изписвана, но това остава доброволно търговско решение на организациите, които формират крайните цени. Въпреки че подобна практика би повишила прозрачността, според Чифличка това няма да реши кардинално проблема с високите разходи за бизнеса. Основното решение остава окончателното приемане на наредбата с намалените продуктови такси.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка