Кметът на Кричим се отказа от депутатското си място в 52-рия парламент. Атанас Калчев благодари за подкрепата, която е получил, и обяви, че продължава да ръководи общината.

„Приемам с дълбока благодарност доверието, което получих от всички вас, както от хората в община Кричим, така и от област Пловдив, с чиято подкрепа бях избран за народен представител. Това доверие е чест, но и отговорност, която изисква честен и принципен избор. Взех решение да се откажа от мястото си в 52-рото Народно събрание и да продължа работата си като кмет на община Кричим. Решението ми не е отказ от ангажимент към хората от областта. Напротив – то е продиктувано от отговорност към конкретните последици, които би предизвикала една такава стъпка от моя страна”, пише във Facebook профила си градоначалникът.

Според него провеждането на извънредни частични местни избори за кмет в Кричим би създало излишно напрежение, административна несигурност, разходи и риск от прекъсване на важни процеси за общината, в т.ч. и забавяне на инфраструктурните проекти, които са от приоритетно значение за нашият град.

„Вярвам, че политиката трябва да бъде преди всичко грижа за стабилността и предвидимостта – особено на местно ниво, където решенията имат пряко отражение върху живота на хората. Оставам с ясното съзнание, че доверието, което получих, ме задължава да продължа да работя – не само за Кричим, но и за развитието и просперитета на регион Пловдив. Благодаря за подкрепата, за доверието и за силата, която ми давате”, пише още кметът на Кричим. Той увери, че ще продължи да я оправдава с работа, последователност, отговорност и постоянство.

