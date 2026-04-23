Иранската новинарска агенция „Нур” съобщи днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им, предаде „Ройтерс”.

Същата информация бе огласена и от агенция „Мехр”, която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу „вражески цели”.

Тръмп: Иран се съгласи да предаде запасите си от обогатен уран

Редактор: Ивета Костадинова