Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се е съгласил да предаде запасите си от обогатен уран и че двете страни са „близо" до мирна сделка, слагаща край на шестседмичния конфликт. „Те се съгласиха да ни върнат ядрения материал", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.



„Има много голям шанс да постигнем сделка", добави американският президент.

По-рано днес обаче той заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено и че следваща среща между американски и ирански представители може да има този уикенд.

Лидерът на Щатите каза още, че е „много важно“ папа Лъв XIV да разбере, че Иран представлява заплаха за света. „Папата може да говори каквото си иска, но мога и да не съм съгласен с онова, което той казва", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом. „Папата трябва да разбере, че това е реалният свят“, допълни той.

Тръмп заяви, че Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня

Относно Ливан Тръмп каза, че примирието между Ливан и Израел ще включва "Хизбула", предаде "Франс прес". Той добави, че лидерите на двете страни може да се срещнат в Белия дом през следващите една-две седмици и изрази надежда, че между двете държави ще бъде постигната окончателна сделка. "В подходящия момент бих посетил Ливан", посочи Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Редактор: Дарина Методиева