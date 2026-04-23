Британският принц Принц Хари пристигна изненадващо в Киев, за да изрази подкрепата си към страната в петата година от войната с Русия.

„Хубаво е отново да съм в Украйна“, заяви той при пристигането си на жп гарата в столицата.

Визитата включва участие в конференция по сигурността в рамките на двудневно посещение. Посещението му идва в момент, когато международното внимание е насочено основно към напрежението в Близкия изток.

Принц Хари подчерта значението на подкрепата за Украйна, като я определи като „страна, която смело защитава източния фланг на Европа“. Той допълни, че е важно светът да не губи фокус върху ролята и ситуацията на страната въпреки други глобални кризи.

Редактор: Цветина Петкова