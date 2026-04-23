Не може да се влиза в преговори за мир в Газа, без амбиция за успех. Към момента водещият тези преговори е най-подходящият човек в системата на ООН. Затова всички имаме надежда, че може да се постигне споразумение. Това каза дипломатът и президент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Тя посочи, че задачата на Младенов е много трудна. Тя беше категорична, че „Съветът за мир в Газа е самостоятелна фигура и не бива да се смесва с личния Съвет за мир на президента Тръмп”.

Поптодорова коментира още и войната в Украйна. Тя посочи, че във всички случаи трябва да се преговаря с Русия, но въпросът е от каква позиция – чий интереси ще бъдат защитени.

По отношение на войната в Иран Поптодорова смята, че ситуацията с Ормузкия пролив е "отвори - затвори" и е "игра на нерви и надмощие". Тя смята, че ще се стигне до споразумение между Иран и САЩ.

