Николай Младенов заяви, че е предпазливо оптимистичен за възможността да бъде постигнато споразумение за разоръжаване на „Хамас“ и други групировки в Ивицата Газа, но предупреди, че процесът ще бъде дълъг и сложен.

В интервю за „Ройтерс“ дипломатът посочи, че през последните седмици са проведени интензивни и трудни разговори с представители на „Хамас“. По думите му има реален шанс за постигане на работещо споразумение, което да бъде в полза най-вече на цивилното население в Газа.

Палестинският премиер: С Николай Младенов имаме съгласие по много въпроси за Газа

Разоръжаването на групировката остава ключовото препятствие пред реализацията на мирния план. Той включва още създаване на ново управление в анклава и условия за изтегляне на израелските сили.

Младенов подчерта, че времето за напредък е ограничено. Според него в рамките на дни до най-много две седмици трябва да бъде запазен импулсът в преговорите, иначе процесът може да се усложни значително.

Сред обсъжданите теми са и конкретни въпроси на терен, включително така наречената „Жълта линия“ - зоната под израелски контрол, както и достъпът до хуманитарна помощ и лекарства. В същото време се отчита постепенно разхлабване на ограниченията - увеличава се броят на хората, преминаващи през граничния пункт „Рафах", както и на доставките в анклава.

Дипломатът подчерта, че процесът изисква изграждане на доверие чрез поредица от малки, но последователни стъпки.

Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза

По отношение на финансирането, Младенов увери, че средствата, обещани от САЩ и партньорите им, са налични и към момента няма затруднения в работата на Съвета за мир.

