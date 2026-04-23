След 19 април новата политическа ситуация поставя въпроси за външната ориентация на България. Ще има ли промяна в курса към ЕС и НАТО и каква ще бъде ролята на новото управление? Коментар по темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS направиха бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и бившият зам.-министър на отбраната проф. Румен Кънчев.

„Не очаквам рязка промяна във външната политика на България. Европейският и евроатлантическият курс е ясен и той няма да бъде променен“, заяви Керемедчиев.

„По време на кампанията е нормално да има по-остри политически изказвания, но това е част от предизборната динамика“, изтъкна от своя страна Кънчев.

След победата на „Прогресивна България”: Каква ще бъде геополитическата ориентация на страната ни

Основен акцент в дебата беше и темата за отношенията с Украйна и военната помощ. Бившият зам.-министър на външните работи припомни, че „България не предоставя безвъзмездна военна помощ, а работи чрез възмездни механизми"."Това е прагматичният подход, който ще продължи“, подчерта той.

А професор Кънчев заяви, че "не вижда основания за сравнения с държави, които блокират европейски решения“. И допълни: „Не очаквам резки промени нито по отношение на ЕС, нито на НАТО. България има ясни международни ангажименти. Радев има сериозен политически опит и това ще му позволи да действа по-уверено на международната сцена“.

Керемедчиев: Външната политика на страната ни куца в последните години

Според бившият зам.-министър на отбраната "критичното мислене означава анализ и корекция на европейските политики, а не отказ от Европейския съюз“.

Двамата гости в студиото се обединиха около тезата, че фокусът след изборите трябва да е "върху икономическата стабилност и модернизацията на отбраната, които са реалните предизвикателства пред страната“. Важно е също според тях България да остане надежден партньор в НАТО.

