След победата на „Прогресивна България” - каква ще бъде геополитическата ориентация на страната ни и очакват ли се резки завои? Темата коментираха журналистът Валерий Тодоров, бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва, и журналистът Петър Карабоев, зам.-главен редактор на „Дневник” в предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Това, което се появи в западната преса, по-скоро са извадки от българската преса. Това са вътрешни „хибридки“. Едва ли може да се случи това, което някои наричат „завой на Изток“. Това е спекулативна теза. По-скоро се тества готовността на вероятно бъдещия министър-председател да поддържа линията, която досега правителството и парламентът поддържаха”, коментира Валерий Тодоров.

Какво се очаква от управлението на Румен Радев

Според него поетите ангажименти към ЕС и НАТО няма как да бъдат избегнати. „Едва ли ще тръгне новата власт да ги денонсира”, коментира още той.

„Още като президент Радев каза, че България има нужда от по-балансирана политика. За необходимостта все пак да се води диалог с Русия беше казано от редица лидери на Запад. Само ще спомена Франция и Белгия”, каза Тодоров.

„Следя от няколко седмици в чужбина как ще отразяват българските избори. И фактът е, че имаше изригване на интерес към България. Не заради България, а заради случката в Унгария. Западните издания започнаха да пишат обилно за България клишета. Нямат особени познания за страната. Хубави заглавия стават, но не са верни”, заяви Петър Карабоев.

„Най-добрите публикации, които видях, бяха в украинската преса и в някои по-добре списвани руски издания. И двете ви казват, че няма да има поврат, няма да има завой в България. В голяма степен говоренето на Радев, което се тълкува като проруско в София, е за вътрешна употреба”, коментира Карабоев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова