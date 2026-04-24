„Да, България“ внесе сигнал в прокуратурата срещу бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков. В сигнала се цитира разследване на сайта „Бърд“. По-рано през деня там бяха публикувани записи от телефонни разговори, за които се твърди, че се чува как Чолаков обсъжда суми във връзка с дела във Върховния административен съд.

На записите, публикувани по-рано днес от сайта „Бърд“, се твърди, че се чува разговор между Георги Чолаков и Веселин Димитров, известен с прякора Веско Лютеничката. В тях действително се чуват суми от 100 хиляди евро до няколко милиона евро. Обсъжда се и дело, свързано с Българската агенция по безопасност на храните.

NOVA потърси съдия Чолаков за коментар на записите. Той изпрати писмена позиция, в която отрича да е водил подобни разговори. По думите му съвременните технологии позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да се използва за внушения. Чолаков заяви още, че ще съдейства на разследването на прокуратурата, където е постъпил сигнал от „Да, България“.

За NOVA от Софийската градска прокуратура обясниха, че сигналът ще бъде разпределен на наблюдаващ прокурор. Освен разследване на Георги Чолаков, от „Да, България“ поискаха да бъде проверено и имотното състояние на Делян Пеевски заради твърдения, че използва частен самолет, което не отговаря на декларираните му доходи. От партията цитираха и медийни публикации, според които подобни полети е ползвал и действащ конституционен съдия. От пресцентъра на ДПС не коментираха тази тема.

"Чолаков трябва да бъде разследван. И най-вече той сам да разкаже дали е искал и получавал подкуп и кой е г-н Лютеничката, с когото е разговарял", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев



От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов подчерта, че :"Неведнъж властта, управлявана от Пеевски, се е възползвала от този съд. Виждаме, че Чолаков - и не само той, може би са участвали в тежки корупционни схеми, свързани с такива дела. Това, което трябва да се случи оттук нататък е - Прокуратурата, инспекторатът към ВСС - дали сега или след като бъдат сменени, трябва да направят пълна проверка на тези сигнали и на имущественото състояние на Сарафов, Чолаков и всички подобни на тях джуджета".