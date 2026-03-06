Снимка: Пресцентър на "ДПС-Ново начало"
Тихомир Безлов: България трябва внимателно да следи идеята за френски „ядрен чадър“
Правителството смени шефа на НАП
Българският европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи
Бойко Борисов: Хората около Радев са децата и внуците на червената олигархия
Емил Дечев: Освободените ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“
„Щитът на Ахил": България и Гърция договориха подкрепа за противовъздушната ни отбрана
Лидерът на ДПС твърди, че българският европрокурор има обвързаности със служебните министри на правосъдието и на вътрешните работи
Лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски съобщи, че сезира прокуратурата за "лъжливи твърдения" на българския европрокурор Теодора Георгиева. "Това е активно мероприятие на ПП-ДБ", написа Пеевски в пост във Faceebok. Повод за това стана сигнала, подаден от Георгиева до Министерството на правосъдието „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.
"Сезирам ad hoc прокурора, Софийската градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.
Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината", пише още Пеевски.
Той допълва, че Георгиева има обвързаности със служебните министри на правосъдието и на вътрешните работи, "които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” - ППДБ, и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество".Редактор: Маргарита Стоянчева
