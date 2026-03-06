Лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски съобщи, че сезира прокуратурата за "лъжливи твърдения" на българския европрокурор Теодора Георгиева. "Това е активно мероприятие на ПП-ДБ", написа Пеевски в пост във Faceebok. Повод за това стана сигнала, подаден от Георгиева до Министерството на правосъдието „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

"Сезирам ad hoc прокурора, Софийската градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.

Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината", пише още Пеевски.

Той допълва, че Георгиева има обвързаности със служебните министри на правосъдието и на вътрешните работи, "които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” - ППДБ, и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество".

