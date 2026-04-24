Ще има сериозни промени в сегашната структура на властта, но дали те ще могат да бъдат наречени реформи в смисъла на оптимални промени, предстои да видим. Това коментира политологът проф. Огнян Минчев в предаването „Денят на живо”.

„Съдържанието на тази политическа промяна, която в момента се осъществява в България, е свързана преди всичко с обстоятелството, че управляващият олигархичен елит в страната бе изправен пред необходимостта да смени своите политически представители, които, като легитимност и позиция в страната, доста се изтощиха политически. Имам предвид водещите политически партии, които управляваха досега”, обясни проф. Минчев. Според политолога олигархичният елит има нужда от нов формат и нови хора начело на властта.

Димитър Манолов: Трябва да започнем спешно тристранен диалог

По думите му Румен Радев ще бъде персонално отговорен за упражняването на огромна част от властта в България – законодателна и изпълнителна, а ще има сериозно властово въздействие и върху структурата на правосъдието, като трети клон на властта.

Проф. Минчев каза още, че „моделът Борисов-Пеевски” ще бъде разграден чрез отстраняването на фигурите на Борисов и Пеевски и на техните властови йерархии от упражняването на основните функции на властта и влиянието им върху правосъдието.

