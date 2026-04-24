57-годишен мъж от село Аспарухово се призна за виновен по дело за изборно престъпление, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

На 10 и 11 април той дал на четири лица по 50 евро с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия по време на предсрочните парламентарни избори.

С определение на съда на подсъдимия е наложено наказание от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. То има последиците на влязла в сила присъда, уточняват от прокуратурата.

