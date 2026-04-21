И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за първа осъдителна присъда за купуване на гласове. Тя е от Плевен.

Във Facebook Кандев написа, че И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя. Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро, съобщава главният секретар.

Отново в социалните мрежи Кандев пише и за друг случай от кюстендилското село Коняво. В изборния ден в МВР е подаден сигнал за мъж, който е предлагал по 30 евро на местни жители.

Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Кандев: Не успяхме да променим всичко, но не се огънахме

„Изборите свършиха, но нашата работа продължава. Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията - давност няма! Ще продължа да ви държа в течение за случаите, по които работим, свързани с изборните престъпления. И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания”, пише Кандев.

