14-годишно дете пострада, след като падна от тераса на сградата на НДК. От СДВР съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал около 18 часа.

Момчето е откарано в "Пирогов" в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, съобщиха от най-големия спешен център у нас.

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.

От ръководството на НДК изпратиха позиция, в която казват, че се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност.

"Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", допълват още в съобщение до медиите.