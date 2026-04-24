В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Това заяви служебният премиер в защита на и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение и предупреждение към всеки, който си позволи да работи смело и по закон", твърди Гюров.

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

"Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство. ​Искам да кажа ясно на всички "джуджета", които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР. Виждаме ви! И цяла България ви вижда", посочи служебният преимер.

Гюров подчерта, че и той, и цялото служебно правителство стоят твърдо зад главния секретар на МВР. По думите му всеки честен гражданин ще застане също зад и. д. главен секретар на МВР. Не сме уплашени и сме повече от вас, подчерта министър-председателят.

