Папа Лъв XIV се завръща днес във Ватикана, след като приключи обиколката си в четири африкански държави, по време на която той категорично осъди посоката на глобалното лидерство, заклейми деспотизма и войната, и предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде „Ройтерс”.

Първият папа американец завърши близо 18 000-километровото си пътуване с литургия на стадион в Екваториална Гвинея, където се събраха десетки хиляди хора въпреки проливния дъжд.

Папа Лъв XIV отправи остри критики срещу авторитарните режими по време на посещението си в Ангола

Лъв XIV каза на вярващите в 25-ата си реч по време на 10-дневната обиколка, че християнското послание означава „всеки народ е освободен от робството на злото”. Той ги призова да изживяват вярата си с радост.

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка, където посети също Алжир, Камерун и Ангола. Лъв XIV предупреди, че капризите на най-богатите в света заплашват мира, осъди нарушенията на международното право от „неоколониални глобални сили” и заяви, че светът е „опустошаван от шепа тирани”.

Тръмп определи папата като „слаб“ по отношение на престъпността и „ужасен“ във външната политика

Тръмп нападна папата, наричайки го "ужасен" в навечерието на африканската му обиколка, в очевиден отговор на критиките на папата към войната на САЩ и Израел срещу Иран. Президентът на САЩ отправи още няколко критики през първата седмица от обиколката на папата.

На 13 април Лъв XIV заяви пред „Ройтерс”, че ще продължи да издига глас въпреки критиките на Тръмп. По-късно той поясни пред репортери, че речите за обиколката са написани преди седмици и не са насочени директно към Тръмп. Папата, който ще отпътува в ранния следобед, е предвидено да пристигне на летище „Фиумичино” в Рим малко преди 20:00 ч. (21:00 ч. българско време).

