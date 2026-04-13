Напрежението между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV рязко се изостри, след като американският президент отправи остри критики към римския понтифик. Повод за реакцията му станаха публични позиции на папата, насочени срещу външната политика на САЩ и подхода към миграцията.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп определи папата като „слаб“ по отношение на престъпността и „ужасен“ във външната политика. Той изрази недоволство от изказванията на Лъв XIV по теми като международните конфликти, включително напрежението около Иран, както и от критиките към действията на Вашингтон във Венецуела, свързани с борбата срещу наркотрафика.

Президентът обвини папата, че заема позиции, близки до тези на негови политически опоненти, които той определя като „радикална левица“. Освен това Тръмп направи и провокативно изказване, че изборът на Лъв XIV е бил повлиян от факта, че е американец, като дори заяви, че без неговото управление в Белия дом това не би се случило.

От своя страна папа Лъв XIV, който е духовен лидер на над 1,4 милиарда католици по света, през последните месеци се утвърди като гласовит критик на военните конфликти и агресивната реторика в международната политика. Той остро осъди заплахите, свързани с унищожаване на цели държави, и призова за по-хуманно отношение към мигрантите.

В своя проповед в базиликата Свети Петър папата апелира световните лидери да прекратят военните действия и да се насочат към мирни решения. „Стига демонстрация на сила, стига война“, заяви той, подчертавайки нуждата от глобален диалог и отговорност.

На този фон папа Лъв XIV започна 11-дневно турне из Африка в понеделник - първото му мащабно международно пътуване след заемането на папския престол и първото изобщо на ръководител на световните католици до мюсюлманската страна Алжир. Папата замина от Рим за алжирската столица Алжир, а цялото турне обхваща общо 18 000 километра и включва централноафриканските страни Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея. Лъв XIV трябва да се върне на 23 април.

