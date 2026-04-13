Централното командване на САЩ обяви, че от 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско) ще въведе блокада на иранските пристанища. Мярката ще важи за всички плавателни съдове, независимо от флага им, ако влизат или излизат от ирански пристанища или крайбрежни зони.

От командването уточняват, че корабите, които не са свързани с Иран, ще могат свободно да преминават през Ормузкия проток. Въпреки скорошното примирие, корабоплаването в стратегическия коридор остава ограничено, като от влизането му в сила са преминали едва около 40 граждански съда.

САЩ отправят „прекомерни изисквания” по отношение на Ормузкия проток, съобщават ирански медии

Новината идва на фона на неуспешни 21-часови преговори между Вашингтон и Техеран в Исламабад, които приключиха без резултат и поставят под въпрос крехкото споразумение за спиране на огъня. Конфликтът, продължаващ вече седем седмици, отне хиляди жертви и разтърси световните пазари.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му е водила разговорите „добросъвестно“, но в последния момент е била изправена пред нови и неприемливи искания. Той предупреди, че „добрата воля ражда добра воля, а враждебността – враждебност“.

След съобщението за блокадата цените на петрола отново тръгнаха нагоре, след кратък спад, породен от надеждите за дипломатически пробив.

Редактор: Цветина Петкова