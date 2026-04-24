Откриването на Българо-македонска търговско-индустриална камара (БМТИК) бе отбелязано днес на церемония в сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), в присъствието на заместник-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов и посланикът на Република Северна Македония в България Агнеза Руси - Поповска, кметове и заместник-кметове на общини от Югозападна България, председателя на Македоно-българската стопанска камара Биляна Митева и представители на деловите среди от двете страни. Председател на най-новата двустранна камара ще бъде Атанас Радев.

В обращението си по повод учредяването на БМИТК Радев призова за изграждане на мостове между двете съседни страни и за загърбване на разделението помежду им.

"Решихме да създадем БМИТК, за да изградим фундамента от страна на България на мост, чиято друга основа бе вече поставен от Македоно-българската стопанска камара (МБСК)“, заяви Атанас Радев.

Според Антон Костадинов мостът между България и Република Северна Македония е почти изцяло изграден въпреки изпитанията в отношенията им през последните години.

"Това, което трябва да направим е да доразвием нашите взаимоотношения“, уточни Костадинов, определяйки днешното събитие като поредна стъпка в посока реализиране на потенциала в търговско-икономическите отношения между двете държави.

Антон Костадинов определи настоящия стокообмен между България и Северна Македония от 1,3 млрд. евро като „твърде малък за потенциала на нашите икономически отношения“. В обращението си към участниците той изтъкна и секторите с потенциал за задълбочаване на връзките, които да бъдат основата за задълбочаване на контактите - енергетика, строителство, фармация, туризъм и земеделие.

Посланик Агнеза Руси - Поповска, която Атанас Радев представи като инициатор за създаването на БМИТК, определи днешното събитие като ясен сигнал за отключване на търговско-икономическия потенциал между България и Република Северна Македония.

"Това е повече от символичен акт, а ясен сигнал за подновена амбиция към практичност и взаимна отдаденост за отключване на целия икономически потенциал между двете държави“, заяви дипломатът. Посланикът се обяви и за активизиране на инвестиционната активност между двете страни, която тя определи като скромна на този етап и ясен белег за неизползван потенциал.

"Трябва да преминем от търговски обмен към по-тесни взаимоотношения, което включва взаимни инвестиции, форми на промишлено сътрудничество, взаимодействие в областта на иновациите и взаимни инфраструктурни проекти,“ посочи посланик Руси-Поповска.

Тя определи двете двустранни камари - БМИТК и МБСК, като стабилен мост и солидна платформа за обмен на идеи, за пазари и дългосрочни стратегии. На свой ред също изтъкна области, в които има потенциал за задълбочаване на сътрудничеството - енергетика, производство, транспорт и цифровите услуги.

Тя също призна, че липсата на инфраструктура между двете съседни страни възпрепятства разгръщането на пълноценни стопански контакти помежду им, както и изтъкна значението от наличието на предвидима и стабилна бизнес, необходима за привличане на дългосрочни инвестиции.

Наред със церемонията по създаването на БМИТК се проведе и първата инициатива на БМИТК - „Българо-македонски бизнес форум“. Целта на форума, според Атанас Радев, е да укрепи бизнес отношенията между България и Северна Македония, както и да създаде нови възможности за съвместен бизнес, бъдещи форми на сътрудничество, съвместни проекти, както и да поддържа добри взаимоотношения и връзки с държавните и общински институции. От БМИТК имат амбицията да организират по два форума на година. Единият в България, а другият в Северна Македония.

