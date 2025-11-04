Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски ще подпишат споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави. То ще се състои на 6 ноември 2025 г. на жп гара Гюешево.

На церемонията ще присъстват представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България. Изграждането му ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

Редактор: Габриела Павлова