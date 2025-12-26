Парламентарната комисия за външна политика и търговия на Северна Македония прие единодушно проектозакон за ратификация на споразумението между правителствата на България и Северна Македония във връзка с подготовката, изграждането и работата на междуграничния железопътен тунел. Комисията го изпрати за приемане в парламента, предаде МИА.

По думите на Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговия на Северна Македония, се работи върху споразумение, с което се уреждат техническите, финансови и организационни въпроси, свързани с подготовката, изграждането и работата на тунела, който ще свързва двете държави.

"Практически изграждането на тази инфраструктура, която е предмет на споразумението, трябва да изпълнява и изискванията на Европейския съюз и НАТО за такъв тип инфраструктура, особено по отношение на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа", посочи той.

До 2028 г. трансграничният жп тунел между България и РСМ трябва да бъде готов

"Споразумението, също така, ще създаде и положителни политически и икономически условия за по-голямо търговско и индустриално сътрудничество между Република България и нашата страна, с цел изграждане, но и оперативно функциониране на граничния пункт", коментира Ефремов.

Според проектозакона става дума за тунел с дължина 2383 метра, от които 1193,70 метра са на територията на България, а 1189,30 метра са на територията на Северна Македония. Тунелът свързва жп линията София - Перник - Радомир - Гюешево - границата между двете държави - Крива Паланка - Белаковци - Куманово - Скопие.

Редактор: Ивайла Митева