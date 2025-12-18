До 2028 г. трансграничният железопътен тунел между България и Република Северна Македония трябва да бъде готов, заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов. Той участва в заседанието на парламентарната комисията по външна политика, на което единодушно беше подкрепена ратификацията на Споразумението между правителствата двете страни за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево. „За“ гласуваха 14 депутати.

Това е проект, който е много зорко наблюдаван от страна на Европейската комисия, която и е да е от държавите оттук нататък, която прояви безпричинно възпрепятстване на този проект, ще бъде разглеждана като ненадежден партньор. Това е тест както за нас, въпреки че сме член на ЕС, но още по-голям тест е за Република Северна Македония, която е кандидат за член на ЕС, коментира Караджов. Това е общ проект, не се копае от двете страни по малко, а е един цял общ проект, който се ръководи от съвместен комитет. Имаме един търг, един изпълнител, един тунел, обясни вицепремиерът в оставка.

България и РСМ подписват споразумение за трансграничния железопътен тунел между двете държави

Тунелът завинаги ще се управлява от такъв общ комитет. Двете страни винаги ще трябва да плащат по някаква сума, за да се поддържа, но той ще се поддържа съвместно.

Вицепремиерът очаква съпътстващата инфраструктура до границата – последните 2,4 км – да бъде готова, при стройна организация, до края на следващата година. Тоест през 2027 г. ние да си имаме тези 2,4 км, а когато стане готов тунелът, само да закачим последните 400 м. Такъв ни е планът, каза още Гроздан Караджов.

Споразумението цели създаване на нормативен междуправителствен акт с ясни ангажименти и срокове за изграждането на железопътната връзка между Република България и Република Северна Македония. Подписването на междуправителствено споразумение за изграждане на тунелното съоръжение е в резултат на дългогодишните усилия на Република България и Министерството на транспорта и съобщенията за осъществяване на железопътната връзка между София и Скопие и реализирането на стратегически значимия за българската страна Паневропейски транспортен коридор VIII, пише в мотивите на предложението.

Със споразумението се уреждат задълженията на страните за изграждането на трансграничен железопътен тунел между двете страни в граничната зона на железопътната линия, в това число относно възлагането на обществените поръчки за строителство и за строителен надзор, както и полагането на усилия за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за строителството на съоръжението, като то следва да отговаря на изискванията на ЕС и НАТО за този тип инфраструктура.

Предвидено е в кратки срокове от влизането в сила на споразумението да бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството на тунела, който да се представи пред Европейската комисия и финансиращите европейски банкови институции. Със споразумението се предвижда създаване на смесен комитет, който да координира всички дейности и да решава въпросите, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта въз основа на съответните решения на двете страни, пише още в мотивите.

