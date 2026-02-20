Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски проведе телефонен разговор тази сутрин с новоназначения служебен министър на външните работи на Република България Надежда Нейнски. Муцунски отправи искрени поздравления за назначаването ѝ и ѝ пожела успех в изпълнението на служебните задължения.

По време на разговора той подчерта, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество. Същевременно беше инициирана двустранна среща между двамата министри, която ще се проведе в бъдеще.