Отчитаме ръст на употребата на алкохол, наркотици и смъртни случаи, вследствие на тях. Това показват изнесените данни на първия национален форум по темата, организиран от Българската асоциация на специалистите по зависимости.

В конференцията участваха 150 експерти от страната и чужбина. „Аз лично приех като приоритет борбата с хазартната зависимост. Другото нещо, което видя бял свят е Националната стратегия с борба с наркотиците. Тя ще бъде приета от Министерски съвет още в рамките на мандата на правителството Гюров. Искахме да осигурим системна грижа между много сектори за подрастващите. В момента няма почти нито една държавно финансирана програма срещу зависимости при деца и юноши”, заяви служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски.

Редактор: Ивайла Маринова