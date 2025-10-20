Държавите от Европейския съюз се споразумяха да прекратят напълно оставащия внос на природен газ от Русия до края на 2027 г. Така се слага край на зависимост, от която блокът трудно успяваше да се освободи въпреки войната на Москва срещу Украйна.

Енергийните министри, събрани в Люксембург, одобриха плана на Европейската комисия за постепенно спиране на вноса както на газ по тръбопроводи, така и на втечнен природен газ (LNG) от Русия, при условие че той получи одобрението на Европейския парламент.

Ларс Огаард, енергийният министър на Дания, която в момента председателства Съвета на ЕС, определи решението като „ключова стъпка“ към енергийната независимост на Европа.

Планът е част от по-широката стратегия на ЕС за отказ от руските енергийни доставки.

„Въпреки че през последните години работихме усилено, за да извадим руския газ и петрол от Европа, все още не сме постигнали пълна независимост“, заяви Огаард.

Паралелно с това Европейската комисия настоява вносът на LNG да бъде прекратен с година по-рано — до януари 2027 г., като част от нов пакет санкции, насочен към изчерпване на финансовите ресурси на Москва за войната.

Въвеждането на санкции обаче изисква единодушното одобрение на всичките 27 държави членки, което често се оказва трудно постижимо.

Търговски ограничения като тези, приети сега, се нуждаят само от подкрепата на квалифицирано мнозинство от 15 страни.

Всички държави, с изключение на Унгария и Словакия — които са по-близки дипломатически до Кремъл и продължават да внасят руски газ по тръбопроводи — подкрепиха последното решение.

По данни на Брюксел, руският газ все още ще представлява около 13% от вноса на ЕС през 2025 г., със стойност над 15 милиарда евро годишно.

