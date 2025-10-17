Снимка: iStock
Твърденията на Вашингтон и Делхи по темата се разминават
Индия отхвърля твърдението на Доналд Тръмп, че се е съгласила да спре вноса на руски петрол. В сряда президентът на САЩ заяви, че индийският министър-председател Нарендра Моди го е "уверил", че страната му няма да купува петрол от Русия, която е обект на американски санкции. Ден по-късно, в четвъртък, говорителят на индийското външно министерство заяви пред репортери, че "не знае за никакъв разговор" между Тръмп и Моди, нито за уверение от страна на индийския лидер, че ще спре да купува руски петрол.
Русия обвини САЩ в незаконен търговски натиск върху Индия
Индия отдавна поддържа тесни връзки с Кремъл и по-късно тази година ще бъде домакин на руския президент Владимир Путин. Делхи се превърна в един от най-големите купувачи на руски петрол след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г. През август Тръмп обяви допълнителни 25-процентни мита за Индия като санкция за вноса на руски нефт и газ.
Тръмп отново заплаши Индия с високи мита заради покупките на руски петрол
Ще бъде почти невъзможно Делхи внезапно да спре покупките на суров петрол от Русия, която е най-големият му доставчик, смятат анализаторите от компанията за търговско разузнаване Kpler. Русия доставя около 1,7-1,8 млн. барела суров нефт дневно, по данни за първите девет месеца на тази година.
В четвъртък, цените на петрола се повишиха с около 1 на сто в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп заяви, че премиерът Нарендра Моди е обещал Индия да спре да купува руски петрол.
