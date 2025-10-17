Индия отхвърля твърдението на Доналд Тръмп, че се е съгласила да спре вноса на руски петрол. В сряда президентът на САЩ заяви, че индийският министър-председател Нарендра Моди го е "уверил", че страната му няма да купува петрол от Русия, която е обект на американски санкции. Ден по-късно, в четвъртък, говорителят на индийското външно министерство заяви пред репортери, че "не знае за никакъв разговор" между Тръмп и Моди, нито за уверение от страна на индийския лидер, че ще спре да купува руски петрол.

Индия отдавна поддържа тесни връзки с Кремъл и по-късно тази година ще бъде домакин на руския президент Владимир Путин. Делхи се превърна в един от най-големите купувачи на руски петрол след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г. През август Тръмп обяви допълнителни 25-процентни мита за Индия като санкция за вноса на руски нефт и газ.