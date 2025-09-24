Европейската комисия съобщи, че скоро ще предложи повишаване на митата за вноса на руски петрол, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Това е търговска мярка и за одобрението ѝ е необходимо квалифицирано мнозинство в ЕС, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че ЕК предложи по-рано цялостно спиране на вноса на руски газ до края на 2027 г. и очаква Датското председателство на Съвета на ЕС да постигне напредък по този въпрос в следващите месеци. По неговите думи задълбочаването на войната в Украйна и случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство показват необходимостта от ускоряване на тези стъпки.

Силно подкрепяме Унгария и Словакия в усилията за разнообразяване на доставките на горива, готови сме да съдействаме, посочи говорителят. Той уточни, че двете страни нямат излаз на море, затова са получили отстъпки от санкциите, наложени на Русия, за вноса на петрол. Прекъсването на доставките по петролопровода "Дружба" това лято показва, че има нужда от разнообразяване на източниците за снабдяване, добави говорителят.

Редактор: Дарина Методиева