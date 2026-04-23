Той призова първият транш да бъде отпуснат през май или юни

Украинският президент Володимир Зеленски приветства решението на Европейския съюз да одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна, който беше блокиран от отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан.

Днес е важен ден за нашата отбрана и за отношенията ни с Европейския съюз. Европейският заем за подкрепа на Украйна беше деблокиран - 90 млрд. евро за две години“, написа Зеленски в X.

Важно е, че Украйна си осигурява такава степен на финансова сигурност след повече от четири години пълномащабна война“, добави той и призова първият транш да бъде отпуснат през май или юни. 

27-те членки на ЕС обсъждат бюджет, енергийна сигурност и кризата в Близкия изток

Редактор: Ина Григорова
Източник: БГНЕС

