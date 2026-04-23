Снимка: БГНЕС, архив
Той призова първият транш да бъде отпуснат през май или юни
Украинският президент Володимир Зеленски приветства решението на Европейския съюз да одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна, който беше блокиран от отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан.
„Днес е важен ден за нашата отбрана и за отношенията ни с Европейския съюз. Европейският заем за подкрепа на Украйна беше деблокиран - 90 млрд. евро за две години“, написа Зеленски в X.
Today is an important day for our defense and for our relations with the European Union. The European support loan for Ukraine has been unblocked – €90 billion over two years. This package will strengthen our army, make Ukraine more resilient, and enable us to fulfill our social…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2026
„Важно е, че Украйна си осигурява такава степен на финансова сигурност след повече от четири години пълномащабна война“, добави той и призова първият транш да бъде отпуснат през май или юни.
27-те членки на ЕС обсъждат бюджет, енергийна сигурност и кризата в Близкия изток
